Автомобили Volkswagen станут более экологичными

Гибридные модификации будут выпущены для рынка Китая.

Немецкий автопроизводитель разработал новые модификации своих внедорожников Volswagen Touareg и Tayron для китайского рынка.

Новые гибридные модификации выполнены по технологии PHEV, то есть их можно подзаряжать от бытовой электросети. В основе силовой установки флагманского внедорожника Touaareg лежит 2,0-литровый бензиновый мотор TSI, пару которому составляет 136-сильный электродвигатель и блок тяговых батарей. Таким образом, автопроизводителю удалось достигнуть суммарной отдачи агрегатов в 367 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Более бюджетный Tayron GTE приводится в движение 218-сильной силовой установкой. В ее состав вошли 1,4-литровый бензиновый TSI, а также электромотор мощностью 75 л.с, выдающий в пиковом режиме до 116 л.с. мощности.

Внешних отличий у подзаряжаемых гибридов от стандартных модификаций моделей крайне мало. Так, Tayron выделяется видоизмененными бамперами, а Touareg только наличием шильдика «PHEV». На рынок Поднебесной оба автомобиля выйдут только в следующем году. Причем Tayron можно будет приобрести весной 2019 года, а флагманский Volkswagen Touareg PHEV - уже в феврале.