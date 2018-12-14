Представлена улучшенная версия McLaren 650S Spider Sports.

Мощный McLaren 720S это конечно классный спорткар – сколько гонок было выиграно с этим авто, сколько невероятных тюнинг-проектов на его основе было сделано.

Тюнинг-ателье завершило проект по улучшению другой модели британского автопроизводителя – речь идет о 650S.

Обновлённое купе получило название McLaren 650S Spider Sports и надо сказать, что автомобиль получился просто шикарным. Да вы просто посмотрите на эти фотографии новой версии 650S – передняя часть, дверные пороги и рассеиватели, спойлер с «утиным хвостом» - все то изготовлено из углеродного волокна и выполнено в стиле гиперкара McLaren P1.

Очень здорово смотрятся красные элементы, которые можно заметить по всей длине кузова, а также красные тормозные суппорта.

Дополняют картину легкосплавные колесные диски Vossen M-X3 разной размерности – спереди 20 дюймов, а сзади 21 дюйм. Они имеют глянцевую черную отделку, которая неплохо сочетается с другими черными глянцевыми деталями экстерьера, дабы гармонировать с белым цветом кузова.

Южноафриканская тюнинговая компания ни каким образом не меняла интерьера, техническую составляющую 650S Spider. Под капотом автомобиля как и прежде находится 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, вырабатывающим 650 л.с. мощности и 678 Нм крутящего момента.

Спринт до первой «сотни» занимает 3,0 секунды.