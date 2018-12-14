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Составлен рейтинг лучших двигателей наступающего года

Составлен рейтинг лучших двигателей наступающего года
17:24 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua

Эксперты американского издания "WardsAuto" назвали десятку лучших двигателей 2019 года.

Американское издание "WardsAuto" назвало 10 лучших двигателей 2019 года. В процессе отбора эксперты дали свою оценку 34 двигателям, среди которых оказались и гибридные силовые установки, электромоторы и даже агрегаты, работающие на водородных топливных элементах.

Тесты продолжались в течение двух месяцев. Некоторые двигатели устанавливаются сразу на несколько моделей, однако в результате испытаний было выбрано 10 автомобилей, на которых эти двигатели лучше всего раскрывают свой потенциал.

BMW X5 (3 л, Turbo I6, 340 л. с.). - отличные характеристики, сочетающие высокую мощность и экономию горючего.

Chevrolet Silverado (6,2 л, V8, 420 л.с.) - современный V8 с системой деактивации части цилиндров, которая имеет 17 режимов работы и гарантирует умеренный расход топлива при значительной мощности.

Dodge Ram 1500 (3,6 л, V6, 305 л. с.) - отличием этого пикапа является мягкая гибридная система eTorque, состоящая из стартер-генератора и батареи на 0,3 кВт. Во время разгона она дает дополнительные 122-176 Нм. Также гибрид имеет функцию старт/стоп, с которой расходует всего 11,2 л горючего на 100 км пути.

Ford Mustang (5 л, V8, 460-480 л. с.) - классическая V-образная восьмерка, как у старомодных американских масл-каров. Версия GT имеет мощность 460 л.с., а Bullitt – 480.

Ford F-150 (3 л, Power Stroke Diesel V6, 250 л.с.) - тяжелый пикап с трехлитровым турбодизелем имеет огромный крутящий момент в 470 Нм и потребляет очень мало топлива.

Honda Accord Hybrid (2 л, R4, электродвигатель, 212 л. с.) - высокая мощность в сочетании с топливной экономичностью, плюс возможность ехать за счет одной электротяги. Как на бензине, так и на электротяге гибрид едет почти одинаково динамично.

Hyundai Kona EV (электромотор, 204 л.с./150 кВт) - первый электрокар в списке - новый Kona выделился среди одноклассников немалой мощностью и запасом хода до 415 км.

Hyundai Nexo FCV (электромотор на водородных топливных элементах, 163 л.с.) - это электрокар, заправить который на 100 процентов можно всего за 5 минут, а запас хода достигает 800 км.

Infiniti QX50 (2 л, VC Turbo, 272 л.с.) – двигатель оснащен системой переменного сжатия, которая обеспечивает впечатляющую мощность без сокращения ресурса, а также высокую топливную эффективность.

Lexus UX 250h (2 л, R4, электродвигатель, 178 л. с.) – гибрид заслужил себе место в списке за плавно работающую систему пуска / остановки двигателя внутреннего сгорания.

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Все по теме:

Рейтинг, Авто, Двигатели, Ford Mustang, BMW X5, Chevrolet Silverado, Ford F-150, Infiniti QX50, Lexus UX 250h, Hyundai Nexo FCV, Hyundai Kona EV, Honda Accord Hybrid, Dodge Ram 1500.
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