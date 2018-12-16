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Mitsubishi представила модификации моделей с черной отделкой

Mitsubishi представила модификации моделей с черной отделкой
06:19 Сегодня Телеграф hronika.info

На данный момент эти версии доступны только на японском рынке.

Японская компания представила спецверсии своих моделей для домашнего рынка. Автомобили Mitsubishi Outlander, Eclipse Cross и Mirage на домашнем рынке получили пакет Black Edition. Все модели получили покрытые черной краской решетку радиатора, корпуса зеркал, накладки на дверях и колесные диски.

Помимо этого машины имеют черные рейлинги на багажнике, а хетчбэк Mirage также отличится черной крышей.

Данный пакет Black Edition доступен в любых комплектациях и уже появился у японских дилеров Mitsubishi. Автомобиль Mirage обойдется покупателям по цене от 13 300 долларов, Eclipse Cross - 24 800 долларов, а за Outlander дилеры попросят от 28 300 долларов.

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Mitsubishi, Автомобили, Японская компания, Mitsubishi с черной отделкой.
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