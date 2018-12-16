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Infiniti готовится представить свой новый EV-автомобиль

Infiniti готовится представить свой новый EV-автомобиль
11:36 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: fainaidea.com

Компания Infiniti готовится представить автомобиль!

Автомобильная компания Infiniti сегодня поделилась с пользователями и поклонниками современных автомобилей весьма грандиозными планами в отношении расширения своего автомобильного концепта и коллекции – речь идет о новом прототипе полностью электрического автомобиля, выполненного в стиле фирменных технологий компании. На самом деле, для самой компании такие эксперименты являются новинкой, так как ранее она достаточно неохотно демонстрировала свое стремление переделывать производственные линии в сторону электрификации. Сейчас же, учитывая возрастающую конкуренцию на рынке автомобильного производства, Infiniti поменяла свое мнение относительно этого.

Таким образом, уже в январе следующего 2019 года, компания Infiniti представит в рамках специальной автомобильной выставки Detroit Auto Show свою новую модель полностью электрического автомобиля, который будет сочетать в себе последние наработки компании и некоторые экспериментальные подходы к дизайну и аэродинамике.

Данный концепт электрического кроссовера пока носит рабочее название AEV, и будет представлять собой лишь прототип, а не полноценную рыночную модель – компания стремится на примере своего концепта продемонстрировать, в какую сторону она может повернуть развитие своих мощностей. Карим Хабиб, исполнительный дизайн-директор компании Infiniti, отмечает, что переработка внешнего и внутреннего дизайна также является весьма важной и необходимой задачей с целью улучшения восприятия новых электромобилей компании в будущем. Впрочем, учитывая тот факт, что компания разрабатывает автомобили премиум-класса, такой подход становится вполне очевидным и ожидаемым.

К тому же, компания стремится к максимизации своих производственных мощностей за счет взятия на вооружение некоторых технологий, которые сейчас применяются и тестируются компаниями Tesla и Nissan – однако эта часть информации является неофициальной и исходит от некоторых новостных источников, так что не стоит безоговорочно им доверять в этом плане. Остается лишь дожидаться окончательного показа новой модели на выставке в Детройте.

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Все по теме:

Транспорт, Авто, Движение, Infiniti, Detroit Auto Show, EV-автомобиль.
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