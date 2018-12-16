Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили

Эксперты шведской компании Widström составили рейтинг машин, кузова и элементы ходовой части в которых подвержены коррозии более других.

Первых намеков на знакомство с "рыжей" все водители боятся как Судного дня. Ведь речь идет о ржавчине на кузове и деталях ходовой части. Коррозия металла, к сожалению, неизбежна. Тем не менее, некоторые модели и даже марки автомобилей умудряются встречать старость достойно, а другие сдаются перед наступлением безжалостного "ижанита" практически сразу. Эксперты шведской компании Widström составили рейтинг машин, кузова и элементы ходовой части в которых подвержены коррозии более других. А для равновесия указали на модели, которые с "рыжей" дружить отказываются.

Примечательно, что речь идет о новых машинах: в рамках исследования, специалисты изучили особенности конструкции 39 моделей и составили прогнозы: чьи шансы покрыться ржавчиной с молодых лет высоки, а кто и после четверти века эксплуатации сможет оставаться без признаков "оспы" на ЛКП и тому подобных повреждений. Каждому из протестированных счастливчиков присвоили свой рейтинг, где 5 - максимальная оценка устойчивости. Минимальным баллом стал показатель 2. Итак, мы расскажем вам о машинах, которые заняли самые высокие и, соответственно, самые низкие позиции в опубликованном списке.

При знакомстве с каждым из 39 участников исследования эксперты проверяли влагопоглощающую изоляцию конструкции и различные грязевые "ловушки". Как оказалось, многие бренды пренебрегают антикоррозийной обработкой и надеются только на грунтовку и устойчивость лакокрасочного покрытия. Речь идет, в большинстве случаев, о японских машинах. Следовательно, в первых строках этого рейтинга моделей из страны восходящего солнца не оказалось. Вместо них здесь доминируют немцы.

Так, Audi A6 прошел проверку на "ура" и, судя по прогнозом, нескоро огорчит своих владельцев проявлением рыжих оттенков на ЛКП и плоскостях кузова. Эксперты отметили в машине хорошую защиту от ржавчины, надежно закрытые пустоты в деталях "оперения" и завидное количество алюминия.

Ржавчина может не беспокоить владельца представительского Mercedes-Benz S-Class порядка 30 лет. К такому выводу пришли эксперты после тесного знакомства с новым седаном. У него, как выяснили любопытствующие, детали шасси и выхлопной системы выполнены из алюминия. Этот же металл содержится в конструкции дверей, капота и передних крыльях. Примечательно, что в списке оказались два "Мерседеса". Но вот младший брат A-Class не дотянул до высшего балла, хотя и показал вполне неплохой результат. Защиту от коррозии в этой машине оценили 4 баллами - еще не стыдно, но уже не премиально.

А вот французы маршируют вразнобой: автомобили марок Citroen и Peugeot награждали, в основном, 2 и 3 баллами. Но продукция Renault, в отличии от земляков, показала более успешные результаты. Хотя французский минивэн Espace и далек от премиального сегмента (в отличии от предыдущих обладателей "пяти звезд"), на алюминий разработчик не поскупился, щедро использовав его в конструкции авто. Также и всю выхлопную часть сделали из нержавейки, а некоторые кузовные панели, по традиции, и вовсе выполнили из пластика. Ко всему, эксперты отметили хорошие уплотнители проемов и надежную герметизацию днища.

Если вы владелец одного из представленных выше автомобилей - выдыхайте с облегчением. Но вот водителям следующих пяти моделей не помешает принять срочные меры. Так, один из самых популярных в Европе автомобилей - Ford Focus, как выяснилось, может довольно быстро утратить свежий внешний вид. В рамках исследования удалось установить, что у ЛКП "Фокуса" есть слабое место на стыках передних крыльев, а также плохое уплотнение дверей, капота и двери багажного отсека. Более того, эксперты обнаружили еще и незапечатанные полости в конструкции днища. Недуг наблюдается не только у Ford Focus: другие машины "голубого овала", попавшие в руки экспертов, тоже схлопотали самые низкие оценки. Речь идет о моделях Ford S-Max и Ford Ecosport.

Стоит вспомнить о наиболее подверженных коррозии участках кузова автомобиля и владельцам новых Citroen C4 Cactus. Благо, способы предотвращения проявления ржавчины давно известны, и мы о них уже рассказывали. У компактного кроссовера Citroen C4 Cactus, как выяснилось, очень плохи уплотнения капота и дверей (в том числе и задней). Также эксперты сетовали на слабую внутреннюю защиту лонжеронов и крыльев. В общем списке изученных авто также встречается Citroen C3 Aircross: он тоже не отличается блестящей защитой от коррозии, хотя результат показал получше, чем у "Кактуса".

Точки, в которых со временем начнет "расцветать" Nissan Qashqai тоже вполне предсказуемы, а значит хозяевам придется позаботиться о дополнительной обработке. Специалисты выявили отсутствие защиты от ржавчины внутри капота и задней двери. Притом, что все места стыков хорошо герметизированы, несколько потенциальных проблем в защите экспертам обнаружить удалось. Например, пристального внимания требуют точки в районах крепления рычагов задней подвески и опоры задних пружин. Очаги возгорания ржавчины у Honda Civic, в первую очередь, будут образовываться на дверных порогах. Изучив их, эксперты отметили низкий уровень герметизации полостей. Также они заявили об излишне экономной обработке воском. По мнению специалистов, сэкономив на антикоррозионной обработке, производитель переложил данную необходимость на своих клиентов.

Еще один японский автомобиль оказался в самом хвосте списка. С одной стороны, эксперты похвалили кроссовер Subaru XV за алюминиевые элементы конструкции и хорошо запечатанные стыки на дверях. С другой, - пожаловались на необработанные внутренние полости отдельных частей кузова. Также, согласно заключениям специалистов, пластиковые полоски на порогах и крыльях могут собирать влагу и грязь, что неизбежно приведет к возникновению под ними очагов коррозии.

В список протестированных машин попал целый эшелон моделей Volkswagen. Однако, подняться слишком высоко или же пасть так низко, чтобы получить отдельное место в нашем рейтинге, не удалось ни одной из семи машин. В частности, Golf с ДВС, его электрическая версия, Passat Alltrack, универсал Passat Estate, Tiguan и Tiguan Allspace прошли проверку на "четверку". И лишь новый T-Roc неприятно отличился тремя баллами.

Также всем составом достойно прошел испытания выводок Audi. Помимо упомянутого ранее A6, в списке присутствовали A4 Allroad, Audi A4 Avant и Audi A8. Каждый получил по 4 балла, за исключением A8, который порадовал "пятеркой". Не лучшим образом показала себя марка Volvo – точнее, модели V60 и XC40, которые решением экспертов схлопотали "тройки".

Под занавес считаем необходимым напомнить, что учитывая суровость нашего украинского климата, борьба с коррозией остается головной болью для многих автомобилистов. Как можно заметить, современные авто именитых брендов склонны к предосудительным связям с "рыжей". Надеяться, что автопроизводители придумают "лекарство от всех болезней" или будут использовать дорогие технологии даже в бюджетном классе точно не стоит. Так что не забывайте следить за состоянием своего авто и заниматься хотя бы базовым уходом за ним самостоятельно. Особенно, если заметили свою "ласточку" в нижней части этого субъективного списка.