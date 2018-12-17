Полет фантазии: Как бы выглядели современные авто, если бы их выпустили в XX-веке

Журнал Autocar предложил дизайнеру Рубену Омсу представить, как выглядели бы современные автомобили, если бы их создали в середине или начале прошлого века. Тот включил фантазию и забросил внедорожники и крохотные модели Mercedes на несколько десятилетий раньше.