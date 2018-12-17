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Daimler научит беспилотные авто "общаться" с пешеходами

Daimler научит беспилотные авто &quot;общаться&quot; с пешеходами
13:39 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua

Немецкий автоконцерн Daimler создал проект Cooperative Car, который позволит пешеходам быстро оценивать обстановку на дороге и понимать маневры беспилотника.

Обычно пешеходы перед переходом дороги пытаются установить зрительный контакт с водителем - тот их видит, и можно безопасно ступать на "зебру". А как быть с беспилотными авто, эра которых выглядит неизбежной? Автоконцерн Daimler решил позаботиться и об этом.

Cooperative Car - проект, который позволит пешеходам быстро оценивать обстановку на дороге и понимать маневры беспилотника на уровне интуиции.

Прототип такого "кооперативного автомобиля" построен на базе седана Mercedes S-класса. Специалисты разработали специальную световую сигнализацию в бирюзовых тонах - именно этот цвет большинство участников исследования определили как наиболее приемлемый для этой функции. Светодиодные полоски, размещенные на крыше, лобовом стекле, фарах, соответствующим образом будут сигнализировать окружающим о действиях беспилотника. Скажем, частое мигание будет означать начало движения, более размеренное - торможение.

Подсветка будет включаться одновременно с активацией автономного режима, то есть бирюзовый цвет по периметру автомобиля автоматически будет означать отсутствие водителя за рулем. Для этой экспериментальной "Эски" предусмотрен и своеобразный "режим пробуждения" - у машины, которая стоит на стоянке, перед выездом сперва включается подсветка, затем вытягиваются зеркала, далее благодаря подвеске немного поднимается корма и передок. Выглядит, словно авто и действительно потягивается после сна.

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Все по теме:

Daimler, Авто, Беспилотники, Автоконцерн, седан Mercedes S-класса, Cooperative Car.
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