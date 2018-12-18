Калифорния собирается полностью перейти на "зеленые" автобусы до 2040 года

Калифорния полностью откажется от автобусов на ископаемом топливе к 2040 году.

Совет по воздушным ресурсам штата Калифорния большинством голосов поддержал полный переход на зеленые автобусы, которые не выбрасывают в атмосферу выхлопные газы, к 2040 году.

Об этом пишет AP.

Новые правила начнут действовать с 2029 года — все автобусы, введенные в эксплуатацию с этого срока, должны будут ездить без использования ископаемого топлива. По подсчетам ведомства, темпы обновления автобусного парка позволят перейти на зеленые автобусы уже к 2040 году.

Сейчас 40% выхлопных газов в штате выделяют именно автобусы, уточняют в организации. Изменения позволят улучшить качество воздуха и снизить темпы глобальных изменений климата, считают в совете.

Калифорния предпринимает шаги по улучшению экологической ситуации несмотря на политику Вашингтона — ранее Госдепартамент США отказался от обязательств по выполнению Парижского соглашения.