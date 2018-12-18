Эксперты составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей

Эксперты рынка оценили надежность китайской продукции.

Автопром "Поднебесной" развивается столь быстро, что уже способен составить конкуренцию не только японским брендам, но и европейским. И сегодня на рынке представлены автомобили, не уступающие по качеству старожилам или даже превосходящие их по уровню оснащения. Эксперты рынка оценили надежность китайской продукции и собрали основных представителей в рейтинге, распределив их по степени доверия к тому или иному автомобилю.

Haval H6

Новичок появился на украинском рынке и на мировой арене совсем недавно. Не прошло и месяца, как машина завоевала сердца автомобилистов своим качеством, комплектациями и ценой. Его прямыми конкурентами считают Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Оснащается новинка 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. или 2-литровым агрегатом в паре с 7-ми ступенчатой DCT c двойным сцеплением. Корока является разработкой инженеров компании GWM и входит в "ТОП-10 трансмиссий мира 2017 года". Соимость Haval H6 начинается с 580 тысяч гривен, за которые можно получить полноценный переднеприводный автомобиль с системами "Старт-стоп", датчиками парковки, помощниками при вождении и тд.

FAW Besturn X80

Одно время продавались на нашем рынке эти автомобили из Китая, но исчезли вместе со стабильностью рынка. Однако, эксперты утверждают, что появившийся в 2013 году кроссовер на базе Mazda 6 можно считать надежным автомобилем. Тесты говорят о его вполе адекватном поведении, комфорте и не броской внешности. Комплектуется 2-литровым бензиновым мотором с отдачей в 142 л.с. и предлагается с 6-ступенчатой механикой или "автоматом". К сожалению, даже на рынке подержанных автомобилей пока не замечен.

Changan Raeton

Седан был представлен публике в 2017 году и очень напоминал Lexus IS смешанный с Mazda 6, но стоил от 13 600 долларов в полной комплектации. Отличался наличием роскошных элементов "Made in China", технологиями и новыми системами помощи. Комплектуется 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 155 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой или автоматом. У нас в Украине официально представлен не был. Он явно перебил некую долю покупателей у Toyota Camry.

Geely Emgrand GT

Роскошный седан Grand Tourismo построен на платформе Volvo S60 и оснащается в максимальном варианте 3,5-литровым V6 на 275 л.с. или более скромным 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом DSI. У нас официально не продается и вряд ли будет в ближайшее время. А жаль, ведь за 700 тысяч гривен можно получить автомобиль уровня семерки BMW с раздвигающимися креслами заднего ряда, аудиосистему Infinity, двузонный климат-контроль, проекционный дисплей и кучу систем безопасности. Очень любопытный экземпляр.

Haval H8, Haval H9, Haval H2

Следующие позиции были отданы все тем же китайцам из Great Wall, которые знакомы многим уже давно. Новый подбренд производителя завоевывает себе поклонников все больше. Ведь честные кроссоверы, способные выехать на бездорожье и у нас пользуются спросом, а по цене за тот же Haval H2 от 300 тысяч гривен можно получить надежный SUV, способный посоперничать на бездорожье с Mitsubishi ASX, а Haval H9 даст фору еще и именитому Toyota Land Crieser Prado, а стоить будет в два раза меньше.

Chery Tiggo 5

Китайский производитель серьезно подтянул не только качество сборки, комплектации, но и внешний вид автомобилей бренда. Седнеразмерный кроссовер Chery Tiggo 5 заслуживает отдельного внимания, тем более что официально представлен в Украине и продается по цене от 432 295 тысяч гривен за 2-литровую версию мощностью 139 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой. "Автомат" обойдется уже на 50 тысяч гривен дороже. В максимальной комплектации есть система динамического контроля тяги, экстренного торможения, помощи при подъеме в гору, сигнализация, климат-контроль, круиз, камера заднего вида и куча других полезных фишек.