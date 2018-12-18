Scania готовит к выпуску грузовик на водородном топливе

Шведский автомобильный концерн является одним из самых востребованных производителей грузового транспорта в мире.

Создание новых моделей позволит выйти на новый уровень продаж и достичь серьезных успехов в области создания водородного транспорта.

Перспективная технология водородных элементов является более востребованной для грузовых машин, не желе электрическая.

В рамках выпуска первой модели водородного грузовика Renova Scania сотрудники компании сотрудничают со Шведским Агентством по энергетике и со Стокгольмским Королевским Технологическим институтом. Выпускаемые грузовые машины станут серьезными конкурентами для тяжелых коммерческих автомобилей, выпущенных ранее.

Технические параметры Renova Scania надежно засекречены конструкторами и будут озвучены только во время представления модели. По предварительным данным на транспортном рынке она появится не ранее осени 2019 года.