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Scania готовит к выпуску грузовик на водородном топливе

Scania готовит к выпуску грузовик на водородном топливе
20:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Шведский автомобильный концерн является одним из самых востребованных производителей грузового транспорта в мире.

Создание новых моделей позволит выйти на новый уровень продаж и достичь серьезных успехов в области создания водородного транспорта.

Перспективная технология водородных элементов является более востребованной для грузовых машин, не желе электрическая.

В рамках выпуска первой модели водородного грузовика Renova Scania сотрудники компании сотрудничают со Шведским Агентством по энергетике и со Стокгольмским Королевским Технологическим институтом. Выпускаемые грузовые машины станут серьезными конкурентами для тяжелых коммерческих автомобилей, выпущенных ранее.

Технические параметры Renova Scania надежно засекречены конструкторами и будут озвучены только во время представления модели. По предварительным данным на транспортном рынке она появится не ранее осени 2019 года.

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Автомобиль, Топливо, Грузовик, Scania, Водородное топливо.
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