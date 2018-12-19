BMW и Porsche создали скоростную зарядку электромобилей

Автомобили, на которых испытывали устройство, заряжались до 80% мощности за 15 мин.

Компании BMW и Porsche представили прототип зарядной станции, которая за менее чем три минуты может предоставить электромобилю достаточно энергии, чтобы он проехал 100 км.

По этому показателю они обошли компанию Tesla. Устройства BMW и Porsche "заправляют" батареи авто зарядом, который является достаточным, чтобы проехать 100 км, менее чем за 3 мин. Зарядные станции имеют мощность выше той, что способны воспринять существующие батареи серийных авто. Поэтому результаты испытаний были получены с тестовых авто и скажутся скорее на предстоящем частного электротранспорта. Чтобы позволить тестовым батареям усвоить энергию от зарядного устройства, использовалось, среди прочего, специальное охлаждение.

Автомобили, на которых испытывали устройство, заряжались до 80% мощности за 15 мин. В то же время станции Tesla потребует около получаса для такой зарядки.

Скорость зарядки и наличие инфраструктуры влияют на решение клиентов использовать электромобили, поэтому компании работают над совершенствованием зарядных устройств и установлением сетей станций вдоль основных шоссе.