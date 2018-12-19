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Среда, 19.12.2018
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Индийская компания Mahindra готовит дебют нового кроссовера Inferno

Индийская компания Mahindra готовит дебют нового кроссовера Inferno
22:39 Сегодня Телеграф avtodream.org

"S201. The countdown has begun!" - гласит первое официальное сообщение, проливающее свет на судьбу нового кроссовера от индийской марки Mahindra.

"Обратный отсчет начался", - так переводится короткая реплика, которую поклонники марки ждали целый год.

Пока новинка известна под заводским индексом S201, однако эксперты в голос заявляют, что кроссовер получит название «Inferno». Оправдаются ли эти ожидания – узнаем совсем скоро во время оглашения официального наименования модели.

Mahindra S201 отличается от «донора» своими габаритами. Так, длина индийского SUV не превышает четырех метров, что дает ему полное право рассчитывать на налоговые льготы.

Кроме этого, индийский паркетник получил новые бамперы, оригинальные фары и самобытную радиаторную решетку. А вот перекраивать салон производитель не стал – здесь практически полностью сохранен интерьер Tivoli с незначительными изменениями.

В качестве мотора новинка, вероятно, получит полуторалитровый дизель с отдачей 123 л.с. Не исключено, что кросс также обзаведется бензиновым двигателем (1,2 л; 140 л.с.).

Первые товарные авто появятся на домашнем рынке уже в январе. О расширении географии продаж информации пока нет.

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Транспорт, Авто, Кроссовер, Инферно, Mahindra.
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