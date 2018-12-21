Karlmann King - роскошный внедорожник стоимостью почти в $2 млн (Фото) Роскошный шестиместный Karlmann King с 6,8-литровым двигателем V10 Ford Triton мощностью 367 л.с. и 620 Нм — самый дорогой внедорожник всех времен, его стоимость составляет 1,85 млн долларов. Кузов шестиметровой угловатой махины выполнен из армированного стекловолокна, а для отделки салона использована кожа, вставки под золото и деревянные панели.