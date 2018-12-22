В Минске презентовали невероятно мощный трактор Беларус-5022 (видео)

Минский тракторный завод продемонстрировал перед высокими гостями из Пакистана свой перспективный трактор «Беларус-5022» мощностью 500 л.с.

Колесный трактор «Беларус-5022» был показан в Минске на выставке, организованной по случаю визита председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайра Махмуда Хаята.

Беларус-5022 является самым мощным трактором из семейства МТЗ – он оснащен турбодизелем Caterpillar C18, развивающим 500 л.с. Трактор впервые показан общественности в 27 мая 2018 года – в день рождения Минского тракторного завода. После этого машина отправилась на испытания в поля.

Напомним, что до этого самым мощным в линейке МТЗ считается трактор Беларус-4522, оснащенный двигателем Caterpillar C13 с максимальной мощностью 466 л.с.(номинальная 431 л.с.).

Напомним ,что украинский потребитель смог ознакомиться с линейкой новейших тракторов МТЗ на выставке Made in Belarus в Киеве.

Высокому гостю из Пакистана также продемонстрировали и зерноуборочный суперкомбайн.

КЗС-2124КР “Палессе GS 2124” производства ОАО «Гомсельмаш». Машина оснащена системами автовождения и видеообзора, а также системой точного земледелия Trimble. Комбайн оснащается турбодизелем Mercedes-Benz OM 502LA мощностью 530 л.с. и зерновым бункером на 10 м куб.

На комбайне установлена новая кабина, в которой есть не только кондиционер, но и холодильник – для хранения продуктов и напитков.