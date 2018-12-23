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В Сети появились подробности об ожидаемой премьере Fordа

В Сети появились подробности об ожидаемой премьере Fordа
03:32 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новый Explorer покажут уже в начале 2019 года.

Ранее новое поколение внедорожника Ford Explorer неоднократно попадало в объективы камер фотошпионов, и сейчас американская компания, наконец, объявила дату официальной премьеры - 9 января 2019 года.

Вопреки ожиданиям, дебют внедорожника пройдет до начала автосалона в Детройте на принадлежащем компании стадионе Ford Field в Детройте, а уже потом автомобиль будет представлен и в рамках местного автошоу.

Ford готовит к выходу сразу несколько версий модели, включая спортивную версию ST, люксовую Platinum (на фото), а также более компактную XLT, в зависимости от предпочтений клиентов.

Под капотом Explorer установлен новый мотор V6 EcoBoost, объемом 3 литра. И хотя характеристики Explorer компания не раскрывает, она утверждает, что внедорожник сможет разгоняться до сотни даже быстрее, чем полицейские машины с моторами V8. Максимальная скорость модели составит 241 км/ч в обычной версии, и 220 км/ч в гибридной.

Вероятно, в базовых версиях Explorer вернется к заднеприводного компоновки, так как использует новую платформу CD6 Ford, а вот более дорогие версии будут предлагаться с полным приводом и мотором около 400 л.с. от Lincoln Continental.

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Автомобили, Ford, Ford Explorer, Премьере Fordа.
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