Lamborghini готовит к выпуску замену спорткару Aventador

Lamborghini в 2020 году начнет серийное производство своего нового суперкара с гибридной силовой установкой, который станет заменой Lamborghini Aventador. Об этом заявил Маурицио Реджани, технический директор Lamborghini.

Aventador появился в 2011 году. С тех пор его несколько раз обновляли, а также создавали специальные версии. Уже давно ходят слухи, что боссы компании Lamborghini хотят отправить Aventador на "пенсию", и предложить автомобилистам новый суперкар, с современными технологиями и новым дизайном, вдохновленным концептом Terzo Millennio 2017 года. Теперь эта информация подтверждена официально.

Новый суперкар будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя V12 и электромотора. Ее общая мощность достигнет 838 л.с. Реджани не исключает, что на одной электротяге такой суперкар проедет 50 км, но это пока только предварительная информация.

По словам Реджани, новый суперкар компании Lamborghini, несмотря на то, что в нем хотят широко использовать углеволокно, будет весить больше, чем Aventador. Общий вес увеличится за счет использования электромотора и других связанных с ним элементов. Это не смогут компенсировать новые легкие материалы.

После того, как у Aventador появится преемник, компания Lamborghini выпустит замену для суперкара Huracan. Это тоже будет гибридный автомобиль (с двигателем V10 и электромотором).