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Lamborghini готовит к выпуску замену спорткару Aventador

Lamborghini готовит к выпуску замену спорткару Aventador
18:11 Сегодня Телеграф autonews.ua

Lamborghini в 2020 году начнет серийное производство своего нового суперкара с гибридной силовой установкой, который станет заменой Lamborghini Aventador. Об этом заявил Маурицио Реджани, технический директор Lamborghini.

Aventador появился в 2011 году. С тех пор его несколько раз обновляли, а также создавали специальные версии. Уже давно ходят слухи, что боссы компании Lamborghini хотят отправить Aventador на "пенсию", и предложить автомобилистам новый суперкар, с современными технологиями и новым дизайном, вдохновленным концептом Terzo Millennio 2017 года. Теперь эта информация подтверждена официально.

Новый суперкар будет оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя V12 и электромотора. Ее общая мощность достигнет 838 л.с. Реджани не исключает, что на одной электротяге такой суперкар проедет 50 км, но это пока только предварительная информация.

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По словам Реджани, новый суперкар компании Lamborghini, несмотря на то, что в нем хотят широко использовать углеволокно, будет весить больше, чем Aventador. Общий вес увеличится за счет использования электромотора и других связанных с ним элементов. Это не смогут компенсировать новые легкие материалы.

После того, как у Aventador появится преемник, компания Lamborghini выпустит замену для суперкара Huracan. Это тоже будет гибридный автомобиль (с двигателем V10 и электромотором).

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Суперкар, Авто, Lamborghini, Aventador, Lamborghini Aventador, Маурицио Реджани, Terzo Millennio.
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