В дизельных "Фольксвагенах" обнаружилась проблема с программным обеспечением

VW обнаружил проблемы в новом программном обеспечении дизельных автомобилей.

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявляет о выявленных во время внутренней проверки технических проблем в программном обеспечении для уменьшения количества вредных выбросов дизельных автомобилей.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу VW.

"Проблемным оказалось программное обеспечение для дизельного двигателя EA 189 объемом 1,2 литра. Поэтому руководство VW решило "пока краткосрочно прекратить" решение проблем с выбросами для двигателей этого типа", - говорится в сообщении.

Следующие проверки запланированы на начало января 2019 года, отмечают в VW.

По данным концерна, о выявленных недостатках были проинформированы соответствующие органы контроля автомобильного транспорта ФРГ.

В министерстве транспорта ФРГ журналистам заявили, что знают об этой проблеме.

Как известно, "дизельный скандал" разгорелся в сентябре 2015 года. Тогда оказалось, что во время тестов программное обеспечение на автомобилях Volkswagen скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. В ноябре этого года против компании подали первый групповой иск. Впоследствии в манипуляциях данными заподозрили и других автопроизводителей.