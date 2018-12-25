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50 часов и почти 5 000 км: Новый рекорд пробега автомобиля на "автопилоте"

50 часов и почти 5 000 км: Новый рекорд пробега автомобиля на &quot;автопилоте&quot;
03:35 Сегодня Телеграф www.dailytechinfo.org Фото: Скриншот

Автомобиль под управлением ИИ проехал 3 100 миль за 50 часов.

Некоторое время назад в подразделении компании Uber, занимающемся технологиями самоуправляемых автомобилей-роботов, имел место быть громкий скандал, связанный с интеллектуальной собственностью и кражей технологий. В результате скандала компания покинула группа ведущих специалистов и инженеров, включая и Энтони Левандовского (Anthony Levandowski). Эта группа стала основателем и "костяком" новой компании, занимающейся разработками в области технологий автоматических грузовых перевозок, о деятельности которой не было слышно достаточно длительное время.

И лишь недавно, в качестве своего рода демонстрации своих наработок, Энтони Левандовский совершил поездку в полностью автоматическом режиме из Сан-Франциско в Нью-Йорк, "пронзив" Североамериканский континент от одного побережья до другого за 50 часов и установив, тем самым, новый рекорд. Модернизированный автомобиль на базе Toyota Prius, снабженный системой искусственного интеллекта, прошел самостоятельно дистанцию в 4 990 километра (3 099 мили) без любого человеческого вмешательства в этот процесс.

Но если быть совсем точным, то вмешательство человека в процесс перемещения автомобиля-робота требовалось с завидной периодичностью, когда было необходимо пополнить запасы топлива в баке автомобиля. Все остальное, включая прокладку маршрута движения, делал искусственный интеллект, прошедший через короткий этап предварительного обучения, а человеку оставалось лишь находиться в расслабленном состоянии, контролируя действия автоматической системы.

Справедливости ради следует отметить, что данная поездка не является демонстрацией возможностей системы Pronto.AI, которая предназначена для управления грузовыми автомобилями, превращая их в роботов 4-го уровня автономии. В данном случае была использована система под названием Copilot, урезанный вариант Pronto.AI, который способен оказывать максимальную помощь водителю, беря на себя функции следования по заданной полосе движения, круиз-контроля, предотвращения столкновений и др. Сейчас компания Энтони Левандовского предлагает комплект на базе этой системы, который можно устанавливать на автомобили предыдущих лет выпусков, в которых отсутствуют подобные функции "из коробки".

Представленный ниже видеоролик является "нарезкой" самых интересных моментов поездки, так как сама эта поездка заняла около 50 часов, то вряд ли найдется человек, который просмотрит полное видео от начала до конца. Согласно имеющейся информации, рекордная поездка получилась у Энтони Левандовского аж с третьего захода. Первая попытка завершилась неудачей из-за проблем технического плана, а во время второй попытки автомобиль-робот был остановлен полицией штата Невада за банальное превышение максимально разрешенной скорости. Отметим, что одной из базовых функций системы искусственного интеллекта является движение на более высокой скорости там, где это позволяет характер дороги и состояние ее покрытия.

Но в любом случае, данная поездка является "знаковой" демонстрацией достижений современным технологий автоматического вождения. Ведь даже компании Tesla, президентом которой является небезызвестный Илон Маск, еще не удавалось ни разу совершить подобное, несмотря на несколько предпринятых попыток.

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Автомобиль, Автопилот, Искусственный интеллект, Энтони Левандовский.
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