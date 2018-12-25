Самые дорогие и раритетные автомобили мира Какие увлечения могут быть у состоятельного человека? Вот, например коллекционирование редких авто – вполне достойное хобби. Все потому, что существуют машины, которые встречаются в мире реже некоторых видов марок, а от того имеют огромную стоимость и представляют еще большею коллекционную и культурную ценность.