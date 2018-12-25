Mercedes показали новый внедорожник G350d 2019 года

Производитель уже начал полный цикл сборки дизельной версии галендвагена.

G-Class пользуется огромной популярностью на европейском рынке. К тому же, последнее поколение разошлось большим тиражом. Долгое время публика хотела получить дизельный внедорожник, и потенциальные покупатели были услышаны.

В перечне оснащения G 350 d значится рядный шестицилиндровый движок. Трехлитровый турбодизель выдает 286 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается 9АКПП. Запаса мощности достаточно, для старта с места до сотни за 7,4 секунды. Максимально допустимая скорость премиум внедорожника достигает 200 км/ч.

Новый Мерседес G-Class получил усовершенствованный дизельный мотор седана Mercedes-Benz S-Class. Последняя известная модель впитала в себя все наработки марки. Такой агрегат, установленный на тяжелом внедорожнике станет потреблять порядка 9,2-9,8 литров топлива на 100 км пробега. G 350 d практически ничем не отличается от других внедорожников. Единственным возможным отличием может стать стоимость, отличная от бензиновых генераций. Новые модели поступят в отделения официальных дилеров Mercedes-Benz G350d в январе 2019 года. Примечательно, что немецкая марка стала единственной, кто объявил дату начала приема заявок на авто.

Перечень оснащения нисколько не расширяли и не урезали. Полный привод естественно остается доступен для любой комплектации. Возможно, на борту дизеля появятся какие-то приятные мелочи, хотя в Mercedes-Benz работают профессионалы, обеспечивающие потребителей всем необходимым.