Скачать
Вторник, 25.12.2018
Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
В Украине нет предпосылок к &quot;новогоднему падению&quot; гривны
В Украине нет предпосылок к "новогоднему падению" гривны
Назван самый дорогой украинский нападающий
Назван самый дорогой украинский нападающий
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Mercedes показали новый внедорожник G350d 2019 года

Смотрите фото (3)
Mercedes показали новый внедорожник G350d 2019 года
20:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Производитель уже начал полный цикл сборки дизельной версии галендвагена.

G-Class пользуется огромной популярностью на европейском рынке. К тому же, последнее поколение разошлось большим тиражом. Долгое время публика хотела получить дизельный внедорожник, и потенциальные покупатели были услышаны.

В перечне оснащения G 350 d значится рядный шестицилиндровый движок. Трехлитровый турбодизель выдает 286 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается 9АКПП. Запаса мощности достаточно, для старта с места до сотни за 7,4 секунды. Максимально допустимая скорость премиум внедорожника достигает 200 км/ч.

Новый Мерседес G-Class получил усовершенствованный дизельный мотор седана Mercedes-Benz S-Class. Последняя известная модель впитала в себя все наработки марки. Такой агрегат, установленный на тяжелом внедорожнике станет потреблять порядка 9,2-9,8 литров топлива на 100 км пробега. G 350 d практически ничем не отличается от других внедорожников. Единственным возможным отличием может стать стоимость, отличная от бензиновых генераций. Новые модели поступят в отделения официальных дилеров Mercedes-Benz G350d в январе 2019 года. Примечательно, что немецкая марка стала единственной, кто объявил дату начала приема заявок на авто.

Перечень оснащения нисколько не расширяли и не урезали. Полный привод естественно остается доступен для любой комплектации. Возможно, на борту дизеля появятся какие-то приятные мелочи, хотя в Mercedes-Benz работают профессионалы, обеспечивающие потребителей всем необходимым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Внедорожник, Mercedes, Mercedes G350d, Дизельная версия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
05 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь