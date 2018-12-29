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Интересный трактор для садов и виноградников - Carrado Agricube VL 90 (Видео)

Интересный трактор для садов и виноградников - Carrado Agricube VL 90 (Видео)
02:47 Сегодня Телеграф autocentre.ua Фото: autocentre.ua

На международной агропромышленной выставке AgroExpo 2018 в Кропивницком был представлен интересный колесный трактор итальянской марки Сarrado.

На крупнейшей в Украине агропромышленной выставке AgroExpo 2018, недавно прошедшей в Кропивницком, можно было ознакомиться с колесным трактором итальянской группы Сarrado Group. Посетители смогли увидеть модель Agricube VL 90, предназначенную для работы в садах и виноградниках.

Машина имеет ширину 1240 мм, высоту 2285 мм и колесную базу 1900 мм. Радиус разворота – 3000 мм. Снаряженная масса составляет 2905 мм.

Agricuve VL 90 укомплектован 3,2-литровым турбодизельным двигателем FPT отвечающим требованиям Tier IIIA. Он развивает мощность 88,4 л.с. при 2300 об/мин и максимальный крутящий момент 350 Нм при 1300 об/мин. Задний вал отбора мощности рассчитан на 540 об/мин. Емкость топливного бака – 71 л.Трансмиссия – механическая, с 24-мя передачами переднего и столько же заднего хода. Максимальная скорость при движении вперед – 40 км/ч .

Установлен гидронасос с двумя боковыми выходами и четырьмя задними. Продуктивность насоса – с 3 насосами (конфигурация 41,5 + 35 + 24,8) литров в минуту. Максимальное усилие подъема – 2600 кг.

Заслуживает внимания комфортабельная кабина с кондиционером в базе. Трактор Carrado Agricube VL 90, представленный на выставке официальным дистрибьютором ООО «Смартагро», предлагается по цене 49 000 евро.

На стенде можно было также ознакомиться с различным навесным оборудованием итальянских производителей Orizzonti и Bonatti.

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Все по теме:

Авто, Трактор, AGROEXPO-2018, Трактор итальянской группы Сarrado Group, Сarrado Group.
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