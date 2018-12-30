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Названы самые безопасные авто 2019 года

Названы самые безопасные авто 2019 года
12:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: mercedes-benz.com

Эксперты брали во внимание наличие различных помощников водителя.

Проанализировав результаты 23 краш-тестов, европейская организация Euro NCAP назвала самые надежные авто уходящего года. Отметим, что в отличие от предыдущих годов в 2018-ом среди тестов было испытание машины на автономное торможение в условиях города.

Также эксперты брали во внимание наличие различных помощников водителя. Среди более двух десятков моделей европейские эксперты выбрали лишь три, тогда как в минувшем году их было семь.

В тройку лидеров попал Mercedes-Benz A-Class, заслужив звание самого безопасного авто, оценка которого в сумме составила 36,5 баллов и 96% из ста возможных.

Также эксперты высоко оценили системы безопасности седана Lexus ES IV поколении. Гибрид победил в номинации "Большое семейное авто". По результатам фронтального краш-теста люксовая модель получила 34,7 баллов и 91% из ста возможных. Нарекания специалистов вызвала защита таза задних пассажиров и головы передних.

В номинации "Большой внедорожник" лучший результат получил Hyundai Nexo с мотором на водородном топливе. Корейский "паркетник" получил 35,8 баллов и 95%.

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Авто, Mercedes-Benz A-Class, Euro NCAP, Hyundai Nexo, Lexus ES IV.
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