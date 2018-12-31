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Понедельник, 31.12.2018

Илон Маск показал, как на заводе Tesla собирают Model 3 (Видео)

Судя по всему Илон Маск исправил первоначальную ошибку своего завода с избыточной автоматизацией процесса. По крайней мере на выпущенном видеоролике мы видим процесс сборки Model 3 в ускоренном режиме, на котором видно, что участие людей осталось на высоком уровне. К сожалению, процесс окраски и сборки кузова нам не показали, акцентировав внимание на сборке интерьера. Судя по процессу сборки, многие процессы действительно автоматизированы и проводятся модульным способом. То есть, передняя панель устанавливается при помощи двух роботов уже в полностью собранном состоянии. Следом проводится установка проводки и оставшейся обшивки. Сколько времени занимает полный процесс сборки нам не рассказали, но постоянная оптимизация и работа над ошибками позволяет компании Tesla выходить на новые, более высокие, уровни производства. А в скором времени мы сможем увидеть весь модельный ряд компании в Европе.
avtodream.org
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Авто, Tesla, Илон Маск, Model 3.
16:23 Сегодня Телеграф
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