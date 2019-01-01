В Сети показали "гибрид" VW Touran и речной баржи

На сайте Reddit разместили фотографию странной речной лодки, которую заметили на английском канале Гранд-Юнион.

Идею воплотил в жизнь англичанин.

Можно ли соединить компактвэн VW Touran с кораблем или хотя бы с небольшой речной баржей? Что за странная идея! Но, оказывается, можно. Эту идею успешно воплотил в жизнь один англичанин. У нее на корме стоит кузов VW Touran.

Немецкий компактвэн Touran отлично вписался в британскую речную баржу. Такое ощущение, что он всегда находился на корме. Нужно признать, что тот, кто работал над этим проектом, сделал это очень хорошо.

Хотя VW Touran смотрится неплохо на речной барже, мы точно не знаем, как пришла кому-то в голову идея сделать нечто подобное. Наверное, у кого-то был Touran в нерабочем состоянии, и он решил ему найти достойное применение. Возможно, кузов этого компактвэна стал на барже рулевой рубкой. Кажется, это вполне логичное, и единственное, предположение.