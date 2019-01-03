BMW собирается представить 700-сильный суперкар

Авто станет приемником текущего BMW i8.

Примерно через пять лет BMW может подготовить настоящий суперкар, который станет приемником текущего BMW i8. По всей вероятности, нынешний гибрид не получит второго поколения, и гибридная компоновка с трехцилиндровым 1,5-литровым двигателем будет похоронена в истории.

Вместо этого, компания возьмет мощный двигатель, вероятно шестицилиндровый, который станет основой для будущего суперкара.

Несмотря на то, что i8 второго поколения не появится, его карбоновая архитектура была признана удачной и может быть продолжена в будущем флагмане M Perfomance, который станет на ступеньку выше предстоящего M8 Coupe.

Гибридная система сохранится, но ее мощность составит около 700 лошадиных сил. О ценнике говорить пока рано, но эксперты уверены, что он будет не ниже 160 000 долларов. Выпуск модели будет проходить в ограниченном тираже, и не ранее 2023 года.