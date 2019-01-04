В Сети попали снимки нового Mercedes GLB-Class

Дизайн нового Mercedes GLB-Class будет более брутальным.

Внедорожник построенный на компактной платформе Mercedes – это новый GLB-Class 2020 модельного года. Пока официального подтверждения о дебюте нет, но шпионские фотографии говорят нам о практической готовности модели к дебюту.

Продажи могут начаться до конца года, но пока только в Европе. Позднее модель доберется до Америки.

Новый GLB получит габариты сопоставимые с актуальной версией GLA, но дизайн будет более брутальным с большим акцентом на угловатость.

Это позволит инженерам увеличить внутреннее пространство. Модель будет построена на базе платформы MFA2, разработанной специально для компактных моделей, таких как новейший A-класс и CLA нового поколения.

Вполне логично предположить, что моторная линейка будет полностью позаимствована у современного А-класса, включая автоматические трансмисси. Также не стоит удивляться и наличию фирменного мультимедийного комплекса MBUX, аналогичного А-классу.

Нам представляется, что дизайн интерьера также получит больше «брутальности», что бы соответствовать более грубым формам экстерьера. Стоимость может составить от 35 000 долларов.