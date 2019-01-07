Названы самые надежные бюджетные автомобили

Эксперты назвали 7 неубиваемых и бюджетных автомобилей.
Первое место досталось пятилетнему кроссоверу Nissan Juke. Кроме хороших динамических показателей и весьма привлекательного дизайна, машина также весьма надежна в эксплуатации.
На втором месте расположилась модель KIA cee'd. Машина оснащена мотором на 129 л.с. и имеет высокие показатели динамики.
Номер три в рейтинге - Honda Accord в максимальной комплектации.
На четвертой позиции - BMW 3 серии. Эксперты отмечают очень хорошую управляемость данной модели.
Замыкает пятерку - Toyota Camry 2010 г.в. Вы станете обладателем автомобиля с весьма просторным салоном и высокими техническими характеристиками.
Довольно легким в обслуживании по мнению экспертов является Volkswagen Jetta. Последний в рейтинге надежных машин - Hyundai Solaris.