Скачать
Понедельник, 07.01.2019
В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)
В Софийском соборе в Киеве проводят рождественскую литургию (Видео)
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на удар палестинцев
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
Макгрегор вслед за Мейвезером хочет провести бой с Насукавой
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки
С Рождеством Христовым 2019: классические украинские колядки

Названы самые надежные бюджетные автомобили

Названы самые надежные бюджетные автомобили
10:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобильные эксперты в ходе мониторинга вторичного авторынка выявили семь наиболее надежных автомобилей в бюджетном ценовом сегменте.

Эксперты назвали 7 неубиваемых и бюджетных автомобилей.

Первое место досталось пятилетнему кроссоверу Nissan Juke. Кроме хороших динамических показателей и весьма привлекательного дизайна, машина также весьма надежна в эксплуатации.

На втором месте расположилась модель KIA cee'd. Машина оснащена мотором на 129 л.с. и имеет высокие показатели динамики.

Номер три в рейтинге - Honda Accord в максимальной комплектации.

В Норвегии установили мировой рекорд продаж электрокаров

На четвертой позиции - BMW 3 серии. Эксперты отмечают очень хорошую управляемость данной модели.

Замыкает пятерку - Toyota Camry 2010 г.в. Вы станете обладателем автомобиля с весьма просторным салоном и высокими техническими характеристиками.

Довольно легким в обслуживании по мнению экспертов является Volkswagen Jetta. Последний в рейтинге надежных машин - Hyundai Solaris.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

BMW, Автомобили, Авто, Honda Accord, Nissan Juke, Hyundai Solaris, Надежные автомобили, Toyota Camry, Volkswagen Jetta, Kia Ceed, Бюджетные автомобили, Неубиваемые автомобили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
05 Президент поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Угроза от Huawei и ZTE: Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Премьер Чехии раскритиковал посла Китая
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Вселенский Патриарх: Я буду всегда молиться за Украину
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рецепт дня: пряники рождественские
Рецепт дня: пряники рождественские
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь