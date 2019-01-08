Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Укравтодор&quot; отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
"Укравтодор" отчитался о ликвидации ям на дорогах за 2018 год
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Шахтер - Айнтрах: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)
Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

Японцы раскрыли внешность первого электрокроссовера Infiniti

Смотрите фото (3)
Японцы раскрыли внешность первого электрокроссовера Infiniti
13:42 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua www.motor1.com

Кроссовер Infiniti QX Inspiration ранее показали на затемненных снимках, сейчас же автомобиль можно рассмотреть "в полный рост".

Компания Infiniti собирается представить на автосалоне в Детройте, который пройдет уже в этом месяце, свой первый полностью электрический кроссовер. В компании заявили, что электромобиль станет началом новой "эры электрификации". Стоит отметить, что это не полноценный серийный автомобиль, а концепт, который показывает электрическое будущее компании. Он построен на совершенно новой платформе,которую специально разработали для создания электромобилей.

"QX Inspiration - это начало новой эры для Infiniti и иллюстрация того, куда мы хотим двигаться с нашим брендом. Новые технологии дали нам возможность развить нашу философию дизайна - и новый автомобиль передает нашу безмятежную силу", - заявили в компании.

Напомним, ранее в компании заявили о намерении с 2021 года полностью перейти на электричество.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Infiniti, Автосалон, Детройт, Электрический кроссовер, Infiniti QX Inspiration.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
05 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
ЕС одобрил санкции против разведслужбы Ирана
Австрийским подросткам запретили вейпить
Австрийским подросткам запретили вейпить
Рецепт дня: Шах-плов
Рецепт дня: Шах-плов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь