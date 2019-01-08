Японцы раскрыли внешность первого электрокроссовера Infiniti

Кроссовер Infiniti QX Inspiration ранее показали на затемненных снимках, сейчас же автомобиль можно рассмотреть "в полный рост".

Компания Infiniti собирается представить на автосалоне в Детройте, который пройдет уже в этом месяце, свой первый полностью электрический кроссовер. В компании заявили, что электромобиль станет началом новой "эры электрификации". Стоит отметить, что это не полноценный серийный автомобиль, а концепт, который показывает электрическое будущее компании. Он построен на совершенно новой платформе,которую специально разработали для создания электромобилей.

"QX Inspiration - это начало новой эры для Infiniti и иллюстрация того, куда мы хотим двигаться с нашим брендом. Новые технологии дали нам возможность развить нашу философию дизайна - и новый автомобиль передает нашу безмятежную силу", - заявили в компании.

Напомним, ранее в компании заявили о намерении с 2021 года полностью перейти на электричество.