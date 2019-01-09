Стало известно, почему Ford отзывает почти миллион авто

Причиной прекращения продажи авто стали подушки, которые могут выстрелить кусками металла.

Компания Ford прекратила продажу автомобилей. Естественно, это звучит, мягко говоря, жутко, но речь идет о дефектных подушках Takata, которые по словам специалистов могут причинить вред как водителю, так и пассажиру.

Припомним, что конфликт с японской фирмой случился в 2014 году, когда знатоки регулирующих органов USA выявили, собственно что Takata подушки не являются зашитой для водителя и пассажира, а наоборот могут выстрелить в находящихся в машине людей, кусками металла.

Похожие проблемы привели к смерти больше 20 человек, впоследствии чего почти все автоконцерны поторопились произвести замену подушек.

Компания отзывает по всему миру около миллиона автомобилей, более 700 машин было продано в США.

Расходы за замену подушек безопасности Ford берет на себя.