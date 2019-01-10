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Четверг, 10.01.2019

Немецкий эксперт назвал самый тихий электрокар (Видео)

Все знают, что одним из достоинств электромобилей является их практически полная бесшумность по сравнению с автомобилями на ДВС. Данное качество электрокаров чуть ли не в первую очередь замечают их владельцы, пересаживающиеся из традиционного авто в электрифицированное. Ведь сложно не заметить, что твоя машина не тарахтит двигателем, и не вибрирует всем корпусом. В ней тихо, отлично звучит музыка и можно вести спокойные беседы, не повышая при этом голоса. Однако из-за отсутствия привычных звуков, издаваемых шумным ДВС, владельцы электрокаров через некоторое время начинают распознавать в своем авто иные звуки. Теперь им становятся слышны шумы различных узлов и агрегатов, шуршание шин, гудение электродвигателя с его пульсацией переменных магнитных полей и воздушных потоков внутри корпуса. Очень скоро, если электрокар оказывается не оснащенным хорошей звукоизоляцией, это начинает тоже раздражать. По мнению популярного немецкого автомобильного видеоблогера с ником Autogefühl, проводящего видеообзоры различных автомобилей, на сегодняшний день одной из лучших шумоизоляций среди электромобилей, обладает автомобиль Audi e-tron. По словам Autogefühl, немецкому производителю удалось сделать свой электрокар невероятно тихим. Причем, данная «тишина» сохраняется у него и на очень высоких скоростях. Это заметно отличает Audi e-tron даже от признанных лучшими электрокаров – автомобилей Тесла. Оказывается, изучив конструкцию немецкой «электрички», видно, что Audi приложил немало усилий, дабы наградить e-tron отличной шумоизоляцией. Достигнуто это было, в первую очередь, за счет применения конструктивных уловок, позволивших отделить салон от звуков остальной части автомобиля, а конкретно, от двигателя и колес.
hronika.info
Фото: Твиттер
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Видео, Авто, Электрокары, Audi e-tron, Autogefühl, Самый тихий электрокар.
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