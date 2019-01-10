Для тех, кто еще сомневается в возможностях автопилота Tesla: Model 3 против гололеда (Видео)

Tesla Model 3 чуть не угодил в аварию из-за скользкой дороги.

Поблизости канадского Монреаля водитель Tesla Model 3 чуть не угодил в аварию из-за скользкой дороги.

Однако, как утверждает мужчина, после того, как его занесло на дороге и электромобиль "потерял" свою полосу, он с помощью автопилота восстановил прежнее движение.

Эрик Лаперриер рассказал, что инцидент произошел 28 декабря на одной из загородных трасс вблизи Монреаля. Дорога была обледеневшей, и в какой-то момент Tesla занесло вправо, и развернуло на две полосы.

Тем не менее, система помощи водителю, которая не является новинкой для электромобилей, помогла ему уйти от столкновения и вернуться в свою полосу движения.

По его словам, он не прикасался к рулю на протяжении всего инцидента, а с чрезвычайной ситуацией автопилот справился с помощью системы контроля тяги и полного привода авто.