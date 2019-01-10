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Tesla больше не будет продавать свои бюджетные модели

Tesla больше не будет продавать свои бюджетные модели
17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Tesla прекращает продажи бюджетных электрокаров Model S и Model X.

Компания Tesla прекращает продажи электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт / ч, которые были наиболее бюджетными моделями в линейке.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

"Начиная с понедельника (14 января - ред.), Tesla больше не будет принимать заказы на 75 кВт/ч версию Model S и Model X", - написал он.

Стоимость электрокара Model S с аккумулятором на 75 кВт/ч стартовала с $ 66750, а Model X - от $ 72950.

Теперь цена самого дешевого Model S с аккумулятором на 100 кВт/ч стоит минимум $ 84 750, а Model X - $ 87950.

Как известно, Tesla представила Model 3 в 2017 году, объявив его самым доступным в своей линейке. Однако, по разным причинам достичь заявленных объемов производства этого электромобиля Tesla не смогла.

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Tesla, Model S, Илон Маск, Model X.
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