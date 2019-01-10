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Jaguar сократит 11% сотрудников

Jaguar сократит 11% сотрудников
21:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Чистый убыток JLR, принадлежащей индийскому конгломерату Tata, во втором квартале, завершившемся в сентябре, составил 354 млн фунтов стерлингов ($450 млн).

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) решил сократить 4,5 тыс. рабочих мест - это около 11% всех рабочих мест в компании.

Об этом JLR объявил сегодня, 10 января.

Сокращение - часть программы JLR по экономии 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), к таким мерам компании пришлось прибегнуть на фоне неопределенности, связанной с "Брекситом", падения продаж в Китае, а также снижения спроса на дизельные автомобили, передает kommersant.

Информация о том, что компания собирается провести массовое сокращение, появилась еще в декабре. В прошлом году JLR уже сократил 1,5 тыс. сотрудников. "Брексит" может особенно сильно ударить по JLR, так как у нее больше, чем у кого-либо из крупных или средних автопроизводителей, доля автомобилей, производимых в Великобритании.

Продажи компании в Китае во втором квартале снизились на 44%. Сегодня же американский автопроизводитель Ford сообщил, что может сократить несколько тысяч сотрудников в Европе в рамках масштабной реструктуризации, компания планирует сократить издержки на $14 млрд.

Кроме того, в Ford заявили, что в случае жесткого "Брексита" компании, возможно, придется сокращать больше рабочих мест в Великобритании, чем планировалось ранее.

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Jaguar, Сокращение, Brexit, JLR.
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