Скачать
Пятница, 11.01.2019
На шахте в Днепропетровской области вспыхнул метан, горняки получили ожоги
На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, пострадали горняки
Итоги 10 января: Порошенко с орденом, глава &quot;Укрзализныци&quot; и в Карпатах нашелся турист
Итоги 10 января: Порошенко с орденом и новый глава "Укрзализныци"
Шахтер официально подписал Соломона
Шахтер официально подписал Соломона
Прикольные поздравления со Старым Новым годом
Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Компания Ford представила новый Explorer

Компания Ford представила новый Explorer
08:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Не исключено, что гибридный Explorer станет самой мощной версией с установкой от полицейского "Перехватчика" Police Interceptor Utility на базе 3.3 V6.

После довольно долгого ожидания и игры с промо-материалами, американский автогигант Ford, наконец, официально представил новое поколение своего главного (хотя и не флагманского) внедорожника Ford Explorer. В своей шестой реинкарнации Explorer, если можно так выразиться, возвращается к своим корням. Нет, речь не идет о возврате к рамной конструкции кузова, тут современный монокок с широким использованием алюминия, а вот ведущая ось у Explorer 2020 задняя, как в старые добрые времена.

Безусловно, передние колеса также вступают в дело, как только в них появится необходимость, но главная ось, на которую подается основной крутящий момент, именно задняя, как некогда у первых Explorer. Кроме того, новый внедорожник остается отличным семейным автомобилем, но с вескими усовершенствованиями - второй ряд сидений может автоматически сдвигаться для обеспечения легкой посадки и высадки пассажиров третьего ряда.

Максимальный объем багажного отсека, по сравнению с уходящей моделью, увеличился на 173 литра - теперь, если сложить спинки второго и третьего пассажирских рядов сидений, можно получить настоящий корабельный трюм объемом 2486 литров. В число стандартных фишек Explorer в новом кузове входят автоматическая дверь багажника, точка доступа WiFi 4G LTE на 10 устройств и 8.0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-информационной системы, который за доплату можно заменить на 10-дюймовый. Также в качестве опции доступна полностью цифровая приборная панель 12.3″.

Что же касается безопасности, то вне зависимости от комплектации, все Ford Explorer 2020 оснастят фирменным комплексом Co-Pilot 360, включающим в себя мониторинг слепых зон с поддержкой выезда с парковки задним ходом, контроль полосы движения, автоматический дальний свет и систему предотвращения столкновений с аварийным торможением и распознаванием пешеходов. Опционально доступен адаптивный круиз-контроль с удержанием центра полосы, автоматический тормоз при движении задним ходом.

Вишенкой на торте современных технологий Explorer 2020 выступает самая последняя версия парковщика Active Park Assist 2.0, который способен параллельно или перпендикулярно запарковать внедорожник полностью самостоятельно - водителю не придется трогать рулевое колесо или педали.

В Сети показали Lamborghini Huracаn Evо

Отныне (по крайней мере, в Штатах) самый "слабенький" Ford Explorer будет иметь под капотом не менее 300 "лошадей" - именно столько выдает базовый 2.3-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор на бензине (пиковый крутящий момент 420 Нм). Если же понадобится более серьезный агрегат, то покупатели смогут выбрать новый 3.0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий уже 365 л.с. и 515 Нм. В пару к моторам встает автоматическая 10-ступенчатая коробка передач.

Есть в планах производителя и гибридная версия, однако подробностей о ней пока не озвучено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ford, Explorer, Компания Ford, Новый Explorer.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
02 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
03 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
04 День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
05 Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ обещает поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
В Минобороны уточнили, сколько будут получать украинские военные
В Минобороны уточнили, сколько будут получать военные
В Карпатах нашелся турист, который заблудился на Рождество
В Карпатах нашелся турист, который заблудился 6 января
Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами
Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь