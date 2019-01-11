Компания Ford представила новый Explorer

Не исключено, что гибридный Explorer станет самой мощной версией с установкой от полицейского "Перехватчика" Police Interceptor Utility на базе 3.3 V6.

После довольно долгого ожидания и игры с промо-материалами, американский автогигант Ford, наконец, официально представил новое поколение своего главного (хотя и не флагманского) внедорожника Ford Explorer. В своей шестой реинкарнации Explorer, если можно так выразиться, возвращается к своим корням. Нет, речь не идет о возврате к рамной конструкции кузова, тут современный монокок с широким использованием алюминия, а вот ведущая ось у Explorer 2020 задняя, как в старые добрые времена.

Безусловно, передние колеса также вступают в дело, как только в них появится необходимость, но главная ось, на которую подается основной крутящий момент, именно задняя, как некогда у первых Explorer. Кроме того, новый внедорожник остается отличным семейным автомобилем, но с вескими усовершенствованиями - второй ряд сидений может автоматически сдвигаться для обеспечения легкой посадки и высадки пассажиров третьего ряда.

Максимальный объем багажного отсека, по сравнению с уходящей моделью, увеличился на 173 литра - теперь, если сложить спинки второго и третьего пассажирских рядов сидений, можно получить настоящий корабельный трюм объемом 2486 литров. В число стандартных фишек Explorer в новом кузове входят автоматическая дверь багажника, точка доступа WiFi 4G LTE на 10 устройств и 8.0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-информационной системы, который за доплату можно заменить на 10-дюймовый. Также в качестве опции доступна полностью цифровая приборная панель 12.3″.

Что же касается безопасности, то вне зависимости от комплектации, все Ford Explorer 2020 оснастят фирменным комплексом Co-Pilot 360, включающим в себя мониторинг слепых зон с поддержкой выезда с парковки задним ходом, контроль полосы движения, автоматический дальний свет и систему предотвращения столкновений с аварийным торможением и распознаванием пешеходов. Опционально доступен адаптивный круиз-контроль с удержанием центра полосы, автоматический тормоз при движении задним ходом.

Вишенкой на торте современных технологий Explorer 2020 выступает самая последняя версия парковщика Active Park Assist 2.0, который способен параллельно или перпендикулярно запарковать внедорожник полностью самостоятельно - водителю не придется трогать рулевое колесо или педали.

Отныне (по крайней мере, в Штатах) самый "слабенький" Ford Explorer будет иметь под капотом не менее 300 "лошадей" - именно столько выдает базовый 2.3-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор на бензине (пиковый крутящий момент 420 Нм). Если же понадобится более серьезный агрегат, то покупатели смогут выбрать новый 3.0-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий уже 365 л.с. и 515 Нм. В пару к моторам встает автоматическая 10-ступенчатая коробка передач.

Есть в планах производителя и гибридная версия, однако подробностей о ней пока не озвучено.