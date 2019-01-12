Эффектное ДТП на свадьбе, заснятое дроном (Видео)

Красный Chevrolet Aveo, водитель которого не справился с управлением, буквально взлетел и угодил прямо в каменную арку.

Видеосъемка, помноженная на доступность для широких масс населения, – настоящий подарок желающим запечатлеть памятные моменты своей жизни на цифровых носителях. Так и произошло с молодой супружеской парой, которая на посвященном торжеству ролике увидела кое-что еще.

И мы с вами посмотрим, правда? Свадьба – важное событие для влюбленных. А современные технологии позволяют вывести объявления категории “Снимаю свадьбы” на качественно другой уровень. В конкретном случае бонусом “прилетело” ДТП, как, собственно, и автомобиль-участник…

Красный Chevrolet Aveo, водитель которого не справился с управлением, буквально взлетел и угодил прямо в каменную арку. Разумеется, от автомобиля почти ничего не осталось, но удар хотя бы пришелся на заднюю часть.

Это позволяет предположить незначительные травмы людей, находившихся внутри. Каким образом автомобилисту удалось потерять управление маломощным транспортом – неизвестно. Возможно, водитель отвлекся на дрон?