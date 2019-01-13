Названы самые необходимые вещи для автомобиля

Эти вещи должно быть с собой у каждого водителя.

Во время поездки очень сложно предугадать, что может понадобиться и нельзя быть уверенным в то, что авто не сломается. Автоэксперты составили ТОП-5 самых необходимых вещей, которые должны быть у каждого водителя.

Возглавила рейтинг самых необходимых вещей в машине аптечка.

Помимо того, что она обязательна согласно требования ПДД, также может спасти жизнь человека, которому внезапно стало плохо, потому что есть определенных набор необходимых препаратов.

Второе место досталось ещё одному предмету, а именно огнетушителю.

Причиной тому легковоспламеняемость автомобиля, который за несколько минут может сгореть дотла.

Третье место специалисты отдали компрессору или насосу, при этом предпочтение стоит отдать классическому насосу.

Замыкают ТОП-5 необходимых вещей для автомобиля – набор инструментов и буксировочный трос.

Первый необходим, чтобы самостоятельно справиться с неполадками в авто, при этом он должен включать в себя домкрат, который поможет поменять колесо.

Буксировочный трос понадобится, когда справиться с проблемой на месте не удалось, а машина не едет. Кроме того, не всегда есть возможность вызвать эвакуатор, поэтому буксировка остается единственным спасением.

Специалисты отметили, что не стоит ограничиться только этими вещами.