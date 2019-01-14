Воплощение американской мечты: Классические автомобили и их "плавники" Великолепный дизайн, который приобрёл свой завершённый вид к середине пятидесятых годов и сложился из двух стилей: плавникового и аэростиля. Официального наименования, как и деления на два разных эти стили не имели и их часто путают, но тем не менее специалисты выделяют плавниковый стиль, как отдельное направление, воплощающее американскую мечту.