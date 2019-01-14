Hyundai показала автомобильный навигатор в дополненной реальности

Прототип системы демонстрировался на базе корейского седана Genesis G80.

Южнокорейская компания Hyundai показала на выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (США) прототип навигационной системы с голографической дополненной реальностью.

Автомобильную систему навигации с голографической дополненной реальностью, которую на выставке CES 2019 показал Hyundai, разработала швейцарская компания WayRay.

По сути, голографический навигатор представляет собой гигантский проекционный дисплей, который транслирует трёхмерное изображение в поле зрения перед глазами водителя.

Разработка компании WayRay позволяет создавать перед водителем виртуальную область размером 3152 х 1310 миллиметров. В режиме реального времени на неё проецируются подсказки навигационной системы, а также информация от электронных помощников водителя — к примеру, это могут быть уведомления о смене полосы движения или предупреждения об опасном сближении с препятствием.

Виртуальное изображение транслируется на расстояние порядка 15 метров от водителя и автоматически подстраивается под нужную высоту. В отличие от обычных проекционных экранов, картинка проецируется сквозь ветровое стекло. В перспективе система сможет выделять людей, пешеходные переходы и велодорожки, а при помощи технологии V2X — показывать информацию о сигналах светофора или даже прогноз погоды.