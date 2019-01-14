Самые ожидаемые автомобили 2019 года (Фото) Каждый год приносит новый автомобильный ряд. Все производители машин стремятся сделать так, чтобы их творения были, как можно более востребованными на рынке. При этом каждый год появляются авто, на которые эксперты и автомобилисты возлагают особенные надежды. Как раз о таких представителях авторынка сейчас и пойдет речь. Что же нам обещают очередные 12 месяцев прогресса?