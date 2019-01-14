|
|
Самые ожидаемые автомобили 2019 года (Фото)
Каждый год приносит новый автомобильный ряд. Все производители машин стремятся сделать так, чтобы их творения были, как можно более востребованными на рынке. При этом каждый год появляются авто, на которые эксперты и автомобилисты возлагают особенные надежды. Как раз о таких представителях авторынка сейчас и пойдет речь. Что же нам обещают очередные 12 месяцев прогресса?
Не стесняйтесь своей естественности: девушки, которые не боятся показывать свою седину (Фото)
Когда молчат слова: веселая инфографика, от которой вы будете смеяться до слез
Очень странные шляпы, запечатлены на старых снимках (Фото)
Забавные объявления, странные надписи и креативная реклама
Удивительно оригинальные портреты, сделанные искусственным интеллектом (Фото)
Саркастические комментарии из соцсетей, от которых невозможно сдержать смех
Взгляд с небес: невероятные кадры, снятые при помощи дронов (Фото)
Эти фото потрясли мир и не оставили никого равнодушным (Фото)
Секретные технологии ХХ века для шпионов в период Холодной войны (Фото)
Забавные снимки из мира авто, которые развеселят каждого
Заметки для мам: когда нужно обратится за советом по воспитанию детей к мужу (Фото)
Кошки, которые вызывают только одну эмоцию – злость
Беспощадная мода: нелегкая профессия моделей тоже бывает забавной
Когда мало места: идеи, которые помогут вместить большое количество обуви (Фото)
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Маникюр 2019: светлый маникюр для длинных ногтей на все случаи жизни (Фото)
Теннисистка Ястремская, которая установила личный рекорд в рейтинге WTA (Фото)
Шоколадные интересности: лучшие в мире музеи шоколада (Фото)
Странности часть характера: пользователи Twitter поделились своими необычными привычками
Красота с космической высоты: захватывающие снимки Украины с орбиты (Фото)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1. Лучшие моменты матча (Фото)
Основные продукты, которые наиболее часто вызывают пищевое отравление
Путешествие в царство льда и снега: Харбинский фестиваль 2019 года (Фото)
Воплощение американской мечты: Классические автомобили и их "плавники"
"Картинки со смыслом": Концептуальный арт художников из сети (Фото)