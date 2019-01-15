В Harley-Davidson раскрыли подробности о новом поколении электромотоциклов

Первый электромотоцикл от Harley-Davidson будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Четырнадцатого января на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Harley-Davidson представила новое поколение электрических мотоциклов LiveWire. Старт продаж начнется уже в этом году.

Запуск первых электрических мотоциклов Harley-Davidson входит в стратегию развития компании на период до 2027 года. LiveWire способен развивать скорость от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а его электродвигатель не требует сцепления, что упрощает управление мотоциклом для новичков. Само расположение двигателя выполнено таким образом, что центр тяжести мотоцикла находится достаточно низко — это позволяет мотоциклу сохранять устойчивость при остановке. В Harley-Davidson уверены, что новая модель позволит компании как укрепить позиции в самих Соединенных Штатах, так завоевать и зарубежные рынки.

"Мир стоит на пороге эволюционных изменений в области транспорта, и Harley-Davidson находится в авангарде этих процессов. Инновации, радующие душу и расширяющие возможности тела, всегда были ключевой ценностью нашего бренда. И очередная страница нашей истории, которую мы только что открыли, будет посвящена созданию новых продуктов и возможностей для уже практикующих и начинающих райдеров разных возрастов, представляющих самые разные слои общества", — говорит исполнительный директор Harley-Davidson Мэтт Леватич (Matt Levatich).

Расчетный запас хода LiveWire при одной зарядке в городских условиях составляет 177 километров, однако волноваться о внезапном прекращении работы двигателя водителю не придется. Одной из главных особенностей первого электромотоцикла стала система H-D Connect, которая поддерживает связь с облачными сервисами, контролируя состояние транспортного средства. Так, с ее помощью можно будет узнавать уровень заряда аккумулятора и запас хода, а с помощью специального приложения — найти ближайшую зарядную станцию. Помимо этого, система отслеживает местоположение мотоцикла и сможет уведомить владельца о попытке угона.

История LiveWire началась с прототипа Project LiveWire, который был представлен публике еще в 2014 году. Анонс выпуска первого электромотоцикла состоялся 30 января 2018 года в ходе телеконференции, которая была посвящена финансовой деятельности компании. Сообщается, что цена одного транспортного средства будет начинаться от 29 799 долларов.