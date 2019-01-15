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В США назвали самые продаваемые модели автомобилей

В США назвали самые продаваемые модели автомобилей
13:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Аналитики назвали самые востребованные автомобильные марки в США за 2018 год.

Американский рынок остается вторым крупнейшим в мире - за 2018 год там было реализовано 17,4 млн новых автомобилей.

Так, самыми популярными автомобилями рынка Америки остаются пикапы. В 2018 году дилеры Ford реализовали 909 330 экземпляров пикапа F-Series. На втором месте расположился основной конкурент Ford - Chevrolet Silverado. Эту модель выбрали 585 582 американца.

Самые ожидаемые автомобили 2019 года (Фото)

Тройку лидеров закрывает еще один пикап - Dodge RAM, который разошелся тиражом в 536 980 экземпляров. На четвертом месте расположился бизнес-седан Toyota Camry с показателем в 343 439 экземпляра. В ТОП-5 самых продаваемых машин вошла модель Honda Civic - 343 439 реализованных экземпляра.

В число самых востребованных моделей попали также Hyundai Elantra, Ford Fiesta, Tesla Model 3, Toyota RAV4, Nissan Rogue и Honda CR-V.

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Все по теме:

США, Автомобили, Ford, Авто, Hyundai Elantra, Toyota RAV4, Ford Fiesta, Dodge RAM, Самые продаваемые автомобили в США, Ford - Chevrolet Silverado.
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