Ford собирает выпустить электроверсию своей самой популярной модели

Директор компании Ford Джеймс Хакетт сообщил, что все пикапы серии F будут электрическими, а также получат гибридные силовые установки.

Впервые об электрификации пикапов в Ford заговорили в 2017 году. Тогда марка начала разработку гибридного F-150 - самой популярной модели на рынке США.

За прошедшее время информации об автомобиле практически не было, однако текущая ситуация на рынке заставила-таки руководство компании рассказать хоть что-нибудь.

Так, руководитель марки рассказал о том, что все пикапы серии F станут электрическими, а также получат гибридные силовые установки. Помимо этого электрификации подвергнется и коммерческая линейка фургонов.

Напомним, на Детройтском автосалоне компания Ford объявила о том, что совместно с концерном Volkswagen намеревается наладить выпуск электромобилей. Первыми из них станут фургоны и пикапы.