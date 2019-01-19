Стартап Workhorse Group представил публике пассажирский квадрокоптер

Workhorse Group представила пассажирский дрон SureFly Octocopter

Специализирующийся на производстве коммерческого электротранспорта стартап Workhorse Group представил миниатюрный вертолет Octocopter, стоимость которого составит $200 тыс. Об этом пишет CNBC.

Вертолет SureFly Octocopter сможет поднимать в воздух полезную массу весом до 180 кг. Вероятно, ею станет пилот и один пассажир. Максимальная скорость полета Octocopter составит 120 км/час, при этом расстояние на одной зарядке, которое может преодолеть вертолет, также составляет 120 км.

Помимо электрического двигателя, Octocopter будет иметь дизельный двигатель — первые модели будут использовать его в качестве основного, в дальнейшем аппарат полностью перейдет на возобновляемую энергию.