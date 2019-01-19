Электромобиль за $3500: в Украине стартовали продажи странного электрокара

В Украине стартовали продажи электромобиля Bostrix Cubic, стоимость которого составляет всего 3 500 долларов.

Автомобиль изготавливают в Китае, и по виду он очень напоминает Smart, но является еще более компактным. Максимальная скорость Bostrix Cubic составляет всего 45 км/ч.

Разработчики оборудовали автомобиль свинцовым аккумулятором на 12 V и 2-киловаттным двигателем, который при максимальной нагрузке выдает 4 кВт. Без подзарядки он может проехать 75 километров.

Среди прочего китайское чудо техники получило 12-дюймовые диски, большой прозрачный люк на крыше и стеклоподъемники. В салоне есть аудиосистема, а руль - спортивного образца.

Bostrix Cubic весит всего 420 килограммов и может вместить не только водителя, но еще и двух пассажиров на заднем сидении.