В Сети появились новые подробности по BMW X3 M

BMW X3 M должны показать на предстоящем автосалоне в Женеве.

В сети появилась информация о новом BMW X3 M. Это произошло еще до официальной премьеры. Однако не исключено, что это снимок носит рендерный характер.

Из изображения можно составить следующую картину. Так, машина получила агрессивной формы обвес с увеличенной прижимной силой.

Добавились дополнительные аэродинамические детали. Сказанное касается, в частности, спойлера над задней дверью, а также легкосплавных дисков.

На новинке с полным приводом установят трехлитровый двигатель с потенциалом в 450 лошадиных сил. Путем приобретения дополнительного пакета можно увеличить мощность до 475 или 500 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена АКПП.

Ожидаются и некоторые обновления внутри. Пока лишь обнародовано фото цифровой приборной панели.

Скорее всего, BMW X3 M покажут на предстоящем автосалоне в Женеве. А вскоре должны начаться и первые продажи. Тогда же станет доступна информация о ценах.