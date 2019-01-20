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Компания BMW хочет сотрудничать с Илоном Маском

Компания BMW хочет сотрудничать с Илоном Маском
10:15 Сегодня Телеграф hronika.info

Официальный представитель марки ставит Илона Маска и его компанию Tesla в пример.

В своем недавнем интервью, руководитель производственного совета компании BMW Манфред Шох заявил, что он считает, что бренд должен сделать свои собственные батареи, чтобы быть успешным в создании своих электрифицированных моделей. Это имеет смысл, так как, один из самых успешных производитель электромобилей – американская компания Tesla процветает благодаря своей гигафабрике (заводу по производству литий-ионных аккумуляторов) и партнерству с Panasonic.

Господин Шох дал высокую оценку генеральному директору Tesla Илону Маску. Он говорит, что его решение сосредоточиться на производстве аккумуляторов EV заслуживает высокой оценки. Кроме того, решение автопроизводителя обеспечить надежное партнерство с крупным игроком в сегменте аккумуляторов – компанией Panasonic заслуживает похвалы. Вот что он сказал: «Tesla намного превзошел всех других автопроизводителей в области электромобилей. Это действительно единственный действительно процветающий производитель электромобилей на данный момент, хотя компания изо всех сил пытается держаться на плаву. Его инвестиции в будущее были колоссальными, и Tesla, наконец, начинает покрывать свои огромные расходы.»

По мнению Манфреда Шоха, баварский бренд BMW должен пойти по аналогичному пути, если он желает добиться таких же успехов в производстве полностью электрических моделей. Он считает, что партнерские отношения компании BMW с Tesla и в частности с Илоном Маском являются разумной стратегией для обеспечения светлого будущего BMW как производителя электрических моделей.

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Все по теме:

BMW, Tesla, Илон Маск, Манфред Шох, BMW и Tesla.
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