Идеальный седан для суровых зим: новый концепт от Nissan

В условиях обильных снегопадов, которые время от времени случаются зимой в Украине, водителям может понадобиться настоящий вездеход.

Многим понравится снегоход с гусеницами Altima-te AWD, созданный на базе седана Nissan Altima как вариант спасения от "снежного плена".

Nissan в последние годы сделал несколько интересных автомобилей с гусеницами. За основу брались стандартные модели. Так появились снегоходы Rogue Warrior SUV и 370Zki. Несколько дней назад на Токийском автосалоне показали гусеничный кроссовер Nissan Juke. Теперь очередь дошла до обновленного седана Altima, который продается как модель 2019 года.

Инженерам Nissan пришлось постараться, чтобы превратить Altima практически в настоящий снегоход. На его создание ушло 250 часов рабочего времени. Естественно, над ним трудилась целая команда инженеров и рабочих.

У седана расширили крылья, увеличили дорожный просвет, добавили полный привод AWD и гусеницы. В результате получился единственный в мире седан, у которого нет проблем со снегом.

Altima-te AWD сделан в единственном экземпляре. Серийного его вряд ли будут выпускать. Хотя такой снегоход пригодился бы сейчас украинским водителям.