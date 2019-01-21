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Понедельник, 21.01.2019
Зимние автоновинки 2019 года (Фото)
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Зимние автоновинки 2019 года (Фото)

Наступивший 2019 год обещает стать удачным годом для автолюбителей. Пока страна отходит от праздников, автопроизводители готовят интересные новинки, которые уже в ближайшие месяцы попадут в шоу-румы. Так к чему готовиться водителям и какие машины появятся на дорогах уже в ближайшее время – далее в нашем обзоре.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Зима, Машины, Новинки, 2019.
18:37 Сегодня Телеграф
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