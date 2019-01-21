Зимние автоновинки 2019 года (Фото) Наступивший 2019 год обещает стать удачным годом для автолюбителей. Пока страна отходит от праздников, автопроизводители готовят интересные новинки, которые уже в ближайшие месяцы попадут в шоу-румы. Так к чему готовиться водителям и какие машины появятся на дорогах уже в ближайшее время – далее в нашем обзоре.