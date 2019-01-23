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Среда, 23.01.2019
Ошибки, которые многие люди делают при покупке нового автомобиля
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Ошибки, которые многие люди делают при покупке нового автомобиля

Вы не думаете о стоимости перепродажи Однажды вы, вероятно, решите продать свой автомобиль. Вот почему вы должны учитывать некоторые важные функции. Во-первых, марка автомобиля имеет значение: есть бренды, которые более или менее популярны среди водителей. Во-вторых, вам нужно подумать о технических характеристиках автомобиля и двигателе. В-третьих, не забывайте о его цвете. Легче продавать белые, черные или серебряные автомобили, чем яркие.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Автомобиль, Авто, Новый автомобиль, Покупка автомобиля, Ошибки при покупке автомобиля.
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