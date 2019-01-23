Ошибки, которые многие люди делают при покупке нового автомобиля

Вы не думаете о стоимости перепродажи Однажды вы, вероятно, решите продать свой автомобиль. Вот почему вы должны учитывать некоторые важные функции. Во-первых, марка автомобиля имеет значение: есть бренды, которые более или менее популярны среди водителей. Во-вторых, вам нужно подумать о технических характеристиках автомобиля и двигателе. В-третьих, не забывайте о его цвете. Легче продавать белые, черные или серебряные автомобили, чем яркие.